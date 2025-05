Uomo colpito alla testa con un pugno al culmine di una lite con una baby gang di stranieri al bar Castello | la scusa della sigaretta e il portafoglio rubato È grave

Un violento episodio di aggressione si è verificato oggi, 13 maggio, al bar Castello di Vicenza. Un uomo di 52 anni è stato colpito alla testa durante una lite con una baby gang di stranieri, con la scusa di una sigaretta e il presunto furto del suo portafoglio. Le sue condizioni sono gravi.

