Uomini e Donne ultima registrazione con il ritorno di una coppia e una sfida per Sperti

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, registrata lunedì 12 maggio, il Trono Over ha rubato la scena con il ritorno di una coppia e una sfida per esperti. Un epilogo emozionante prima della pausa estiva, come raccontato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, ha acceso gli animi e promesso colpi di scena imperdibili.

Registrata lunedì 12 maggio l’ultima puntata del people show prima della pausa estivaNell’ultimaregistrazione stagionale di Uomini e Donne, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, i riflettori sono stati puntati sul Trono Over. A fare scintille durante le riprese di lunedì 12 maggio sono state Gemma Galgani e Marina, scese insieme dalla passerella per attaccare Arcangelo nel suo camerino, accusandolo di essere poco trasparente. Gemma e Marina alleate contro ArcangeloA sorpresa, si sono uniti anche Antonio e Cinzia. Antonio ha dato un ultimatum alla dama: uscire insieme dal programma e chiudere i contatti con Arcangelo, che a quel punto ha abbandonato lo studio per motivi personali. A questo punto Cinzia lo ha inseguito per un saluto plateale, attirando le critiche, soprattutto di Tina Cipollari. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, ultima registrazione con il ritorno di una coppia e una sfida per Sperti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 maggio 2025/ Dopo scelta di Gianmarco Steri e caos Trono Over - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 12 maggio 2025: caos nel trono over e dopo scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ... 🔗ilsussidiario.net

Tina Cipollari contro Cinzia: scoppia la lite a Uomini e Donne/ Arcangelo scatena tutto - Dura lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la dama Cinzia: ecco cos'è successo nell'ultima registrazione della stagione. 🔗ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marina si coalizzano, rientra una coppia al centro delle polemiche - Si è conclusa l'ultima registrazione dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne che vedremo prossimamente su Canale 5. Dopo la scelta di Gianmarco Steri avvenuta nella giornata di ieri, oggi - lunedì 1 ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne.Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.