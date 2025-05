Uomini e Donne Francesca Polizzi perseguitata da uno stalker | Volevo restare in silenzio ma

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", rompe il silenzio e condivide la sua inquietante esperienza di stalking. Dopo aver sopportato a lungo il comportamento oppressivo di un maniacale stalker, decide di raccontare la sua storia, sperando di sensibilizzare su un tema delicato e spesso trascurato. Ecco il suo racconto emotivo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, FrancescaPolizzi, ha rivelato di essere stata perseguitata da uno stalker e di voler condividere la sua esperienza: ecco il suo racconto! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Francesca Polizzi perseguitata da uno stalker: "Volevo restare in silenzio, ma..."

