Uomini e donne | Francesca Polizzi | Da mesi perseguitata da uno stalker ora basta

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rompe il silenzio su un incubo durato mesi: le minacce e le offese di uno stalker che l'hanno perseguitata. Attraverso i social, con coraggio, denuncia la sua esperienza, chiedendo basta a questo comportamento inaccettabile che colpisce troppe persone. Un appello alla sensibilizzazione e alla lotta contro lo stalking.

L'ex corteggiatrice FrancescaPolizzi racconta su Instagram la sua esperienza: mesi di minacce, offese e silenzi. Ora rompe il silenzio e denuncia tutto. FrancescaPolizzi, nota al pubblico per aver partecipato all'ultima parte della stagione di Uomini e donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri, è tornata sui social con uno sfogo toccante e carico di dolore. Dopo essersi ritirata dal dating show per un interesse non sbocciato con il tronista, oggi Francesca ha voluto condividere con i suoi follower una vicenda ben più seria: da mesi è vittima di stalking. Lo sfogo social di FrancescaPolizzi Attraverso una lunga e intensa storia su Instagram, la giovane ha raccontato la sua esperienza, parlando apertamente del disagio crescente che sta vivendo a causa di una . 🔗Leggi su Movieplayer.it