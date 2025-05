Uomini e Donne Anticipazioni ultima registrazione | Gemma si vendica Francesca cede a Giovanni

Scopriamo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, con Gemma che si vendica e Francesca che cede al fascino di Giovanni. Riveliamo i momenti salienti dell'ultima registrazione del trono over, rivelando le sorprendenti dinamiche tra i protagonisti di questo amato dating show di Canale 5. Preparati a una stagione ricca di emozioni!

🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne Anticipazioni ultima registrazione: Gemma si vendica, Francesca cede a Giovanni

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne.Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.