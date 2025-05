Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione | alleanze ultimatum e saluti

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta il 12 maggio, si sono delineate alleanze e ultimatum tra i protagonisti. Con la chiusura imminente del talk show di Maria De Filippi, previsto per il 30 maggio, i saluti finali promettono colpi di scena e emozioni per i fan della trasmissione. Restate sintonizzati per le ultime novità!

Ieri, lunedì 12 maggio, è stata effettuata l’ultimaregistrazione di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi si accinge a chiudere i battenti. La data di messa in onda dell’ultima puntata della stagione dovrebbe essere prevista per venerdì 30 maggio, salvo variazioni dell’ultimo momento. Quella di ieri, dunque, è stata l’ultimaregistrazione dell’edizione, pertanto, sono dovuti venire al pettine molti nodi. Ecco cosa è successo. Gemma e Marina si allenano nell’ultimaregistrazione di Uomini e Donne del 12 maggioLe anticipazioni dell’ultimaregistrazione di Uomini e Donne, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma Galgani, Marina e Arcangelo. Le due Donne hanno deciso di spiazzare tutti dando luogo ad un’alleanza. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione: alleanze, ultimatum e saluti

