Unseen – Stagione 2 la spiegazione del finale | Andrew Harting è morto?

Nel finale di Unseen – Stagione 2, la tensione raggiunge il culmine con Zenzi di fronte a una scelta cruciale: affrontare Andrew Harting per i suoi crimini o lasciarsi alle spalle il passato. Ma Andrew è davvero morto? Scopriamo insieme cosa rende questo finale così avvincente e le sue implicazioni per il futuro della serie.

Unseen – Stagione 2, la spiegazione del finale: AndrewHarting è morto?Il finale di Unseen – Stagione 2 (qui la recensione della prima Stagione) riguardava Zenzi che decideva se uccidere AndrewHarting o dimenticare tutti gli orrori che le aveva inflitto e andare ad Harare, in Zimbabwe, per crescere il suo bambino non ancora nato sotto le cure della madre di Max.Harting stava lavorando con il CFO della OCM Bank Jacob Butler per sottrarre piccole somme di denaro ai suoi clienti. Sebbene non fosse un grosso problema per i ricchi, i poveri ne sentirono immediatamente le conseguenze, ma poiché a nessuno importava degli oppressi, Harting stava incanalando senza problemi tutto quel denaro rubato attraverso la macelleria di Raymond e il nightclub di Jali. Tuttavia, tutto è andato a fuoco la scorsa Stagione, spingendo Harting a mediare un accordo con i francesi.