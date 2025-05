Uno spettacolo con il comico Vito a favore delle comunità colpite dall’alluvione

Sabato 17 maggio, alle 21, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo accoglierà il comico Vito in un evento speciale. Organizzato dal Centro Sociale Abbondanza e dal Comune, lo spettacolo mira a raccogliere fondi per sostenere le comunità colpite dall’alluvione. Un’occasione per ridere e solidarizzare insieme a chi ha bisogno di aiuto.

