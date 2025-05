Uno litiga a bordo l' altro si mette davanti al bus per non farlo partire | due denunce per interruzione di servizio

Nel weekend, un episodio di tensione ha coinvolto il trasporto pubblico in Val Bidente. Due giovani stranieri, in preda all'ira, hanno bloccato un autobus a Meldola, provocando ritardi e disagi. L'intervento dei carabinieri ha portato alla denuncia dei due per interruzione di pubblico servizio, evidenziando un problema persistente nelle linee di trasporto locale.

Ancora disagi sulle linee del trasporto pubblico in val Bidente. Nel weekend, in orario serale, una pattuglia dei carabinieri è dovuta intervenire a Meldola per un autobus bloccato da due giovani stranieri esagitati. I due sono stati infine denunciati per interruzione di pubblico servizio. 🔗Leggi su Forlitoday.it