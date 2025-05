Uno dei presunti assassini presenta ricorso al Riesame il legale | Manca il coltello

Uno dei presunti assassini di Lorenzo Cristea, Badr Rouajii, presenta ricorso al riesame attraverso il suo legale, Fabio Crea. Al centro del caso manca il coltello, considerato la prova regina. Il difensore sostiene che non ci siano ulteriori elementi a carico del suo assistito, oltre alle testimonianze dei membri del gruppo coinvolto.

A Mancare sarebbe la prova regina. Per Fabio Crea, difensore di Badr Rouajii, il 19enne in carcere insieme al 22enne Taha Bennani accusati entrambi dell'omicidio di Lorenzo Cristea, non esiste alcun elemento (a parte, va aggiunto, le dichiarazioni dei giovani del gruppo di cui faceva parte la. 🔗Leggi su Padovaoggi.it