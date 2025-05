University Startup Challenge innovazione urbana e imprenditorialità giovanile

Si è conclusa con successo la quarta edizione della University Startup Challenge, un'iniziativa che ha coinvolto studenti universitari di Milano e oltre, promuovendo l'innovazione urbana e l'imprenditorialità giovanile. L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare soluzioni creative per una città intelligente, dimostrando il potenziale dei giovani talenti nel trasformare le sfide urbane in opportunità.

(Adnkronos) – Si è conclusa con esito positivo la quarta edizione della UniversityStartupChallenge, iniziativa rivolta a studenti universitari provenienti dal panorama milanese e nazionale, nata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per una città intelligente. L’edizione 2025 ha registrato una partecipazione senza precedenti, con oltre 400 candidature, 350 studenti effettivamente . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

University Startup Challenge, innovazione urbana e imprenditorialità giovanile - (Adnkronos) - Si è conclusa con esito positivo la quarta edizione della University Startup Challenge, iniziativa rivolta a studenti universitari provenienti dal panorama milanese e nazionale, nata con ... 🔗msn.com

University Startup Challenge 2025: 6 startup vincitrici per le città del futuro - Si è conclusa con successo la quarta edizione della University Startup Challenge, dedicata allo sviluppo di soluzione per le smart city. 🔗rinnovabili.it

Innovazione, Dunn (Vinted): "Importante sostenere le startup in Europa" - "Penso che sia molto importante sostenere le startup in Europa. E' qualcosa che mi ha sempre interessato nel corso della mia carriera. Anche nei miei ruoli precedenti, per esempio lavorando a 'The ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le startup innovative: cosa sono, regime e attività

Negli ultimi anni si è fatto un grande parlare di start-up innovative, viste come delle soluzioni moderne in grado di rilanciare il tessuto economico italiano, favorendo l'imprenditorialità giovanile soprattutto nei settori tecnologici e dei servizi.