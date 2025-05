University Startup Challenge 2025 | 400 candidature 74 team e innovazioni smart per Milano

La quarta edizione della University Startup Challenge 2025 ha registrato un grande successo con 400 candidature e 74 team innovativi. Questo progetto ha unito talento e innovazione nel contesto universitario, coinvolgendo studenti di Milano e oltre, e promuovendo lo sviluppo di soluzioni smart che guardano al futuro della città e del paese.

Si è portata a termine la quarta edizione della University Startup Challenge, un progetto che ha saputo unire talento e innovazione nel mondo universitario, sia a livello locale che nazionale. L'iniziativa, rivolta a studenti provenienti dal variegato panorama milanese e oltre, ha promosso lo sviluppo di soluzioni intelligenti in grado di rivoluzionare la vita urbana.

