Università Sapienza | Sdegno per Crisi a Gaza e Impegno per la Pace

L'Università Sapienza di Roma esprime il suo profondo sdegno per l'escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza, manifestando solidarietà nei confronti delle vittime. Con una dichiarazione ufficiale, l'ateneo ribadisce il suo impegno per la pace e la giustizia, sottolineando l'importanza di un intervento concreto per alleviare il dolore e l'orrore che affliggono la regione.

L'UniversitàSapienza "esprime Sdegno per l'escalation militare e la Crisi umanitaria a Gaza", "si unisce ai sentimenti di dolore e orrore suscitati dall'escalation militare e dalla Crisi umanitaria in corso in Palestina" e ribadisce "il suo fermo Impegno a favore della Pace". E' quanto si legge in una mozione approvata dal Senato accademico dell'Ateneo "senza distinguo". L'Università conferma appoggio "alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza" e per l'intensificazione dei negoziati per la liberazione degli ostaggi". 🔗Leggi su Quotidiano.net