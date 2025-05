Università eCampus il 17 maggio | omaggio a Ennio Morricone e innovazione formativa

L'Università eCampus invita il pubblico a una serata dedicata a Ennio Morricone e all'innovazione formativa, in occasione della Notte dei Musei 2025. Il 17 maggio, l'ateneo si trasforma in un palcoscenico culturale, unendo musica e apprendimento in un evento unico che celebra l'eredità del grande compositore e l'importanza della formazione contemporanea.

L'Università eCampus, presenza consolidata su tutto il territorio nazionale, apre le sue porte per coinvolgere il pubblico in una serata di cultura e musica. Il 17 maggio, in occasione dell'edizione 2025 della Notte dei Musei, l'istituzione accademica partecipa a questo evento promosso da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema .

