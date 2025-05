Università agraria di Tarquinia utile di 461mila euro in bilancio e Andrea Ortenzi in maggioranza

L'Università Agraria di Tarquinia celebra un bilancio consuntivo 2024 positivo, con un utile di 461mila euro. Il consigliere Andrea Ortenzi entra in maggioranza, supportando la giunta esecutiva nelle prossime decisioni. Il presidente Alberto Riglietti esprime soddisfazione per il risultato, che sarà presto sottoposto al consiglio per l'approvazione.

Universitàagraria di Tarquinia, il consigliere AndreaOrtenzi entra in maggioranza e il presidente Alberto Riglietti annuncia: "Positivo il bilancio consuntivo 2024 con un utile di ben 461milaeuro". Lo schema sarà adottato dalla giunta esecutiva e portato in consiglio per l'approvazione.

