Un’intera professione non può essere giudicata sulla base del comportamento di pochi

In un contesto in cui il comportamento di pochi può oscurare il valore di un'intera professione, è fondamentale rispondere con rispetto. Rispettare chi ha denunciato, chi ha subito in silenzio e chi porta dentro di sé conflitti irrisolti. La nostra voce non intende giudicare, ma piuttosto accompagnare e ascoltare le esperienze di chi si è sentito invisibile.

«Il nostro non è silenzio. È rispetto. Rispetto per chi ha avuto la forza di denunciare. Per chi ha taciuto, per paura o dolore. Per chi oggi vive un conflitto interiore, per chi si è sentito usato, tradito, invisibile. Non siamo giudici né cronisti. Non è una mancanza di posizione, è rispetto.

