Unicredit Orcel | BancoBpm ha distrutto valore premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, esprime cautela sulle fusioni, sottolineando la capacità della banca di generare valore in autonomia. Riguardo a BPM, l'offerta è sospesa per incertezze, mentre per Commerzbank si attende l'evoluzione con il nuovo governo tedesco e la disponibilità del management. La visione è di un possibile allineamento strategico entro il 2027.

Andrea Orcel, CEO di Unicredit, conferma cautela su fusioni: "Poche banche possono distribuire valore come noi stand alone, su Bpm offerta sospesa per incertezze; su Commerzbank valuteremo gli scambi con il nuovo governo tedesco, la disponibilità del management a collaborare e i risultati" An 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Unicredit, Orcel: "BancoBpm ha distrutto valore, premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027 "

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banco Bpm, Orcel: "Distrutto valore, stiamo valutando se proseguire l'Opa. Commerzbank? Non siamo contenti" - Su Banco Bpm "sulla base di una serie di fattori, incluso la distruzione di valore, non abbiamo fretta di decidere se proseguire con l'Ops", ha dichiarato il Ceo di Unicredit UniCredit, Orcel: “Bene a ... 🔗msn.com

Unicredit, profitti oltre le attese. Orcel: «Su Bpm dialogo col governo» - Trimestrale sopra le attese per Unicredit, che archivia la prima parte dell'anno con un utile netto in rialzo dell'8,3% a 2,8 miliardi di euro. Nello stesso periodo, i ricavi salgono del ... 🔗ilgazzettino.it

Italia conferma prescrizioni per operazione UniCredit-Banco Bpm - fonti - ROMA (Reuters) - L'Italia conferma le condizioni imposte all'offerta di UniCredit per Banco Bpm mentre si prepara a intavolare discussioni con la banca guidata da Andrea Orcel, in un caso che ha attir ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

UniCredit: nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha recentemente approvato una lista di candidati per il rinnovo degli incarichi dirigenziali, oltre ad esaminare e ratificare il profilo qualitativo e quantitativo del consiglio stesso.