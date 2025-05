Unicredit Orcel | BancoBpm ha distrutto valore premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, esprime cautela riguardo alle fusioni, evidenziando la capacità della banca di generare valore autonomamente. La situazione di Banco BPM, con un premio di 4050 su Commerzbank, rimane incerta, e l'analisi delle opportunità sarà influenzata dal nuovo governo tedesco e dalla disponibilità del management locale. Le decisioni potrebbero slittare fino al 2027.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, conferma cautela su fusioni: "Poche banche possono distribuire valore come noi stand alone, su Bpm offerta sospesa per incertezze; su Commerzbank valuteremo gli scambi con il nuovo governo tedesco, la disponibilità del management a collaborare e i risultati"

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha recentemente approvato una lista di candidati per il rinnovo degli incarichi dirigenziali, oltre ad esaminare e ratificare il profilo qualitativo e quantitativo del consiglio stesso.