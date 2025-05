unicredit l utile vola a 28 miliardi faro di bruxelles sul golden power

UniCredit registra un utile netto record di 2,8 miliardi nel primo trimestre del 2025, con un incremento dell’8,3%. I ricavi salgono del 2,8%, sostenuti dalla forte performance delle commissioni, che raggiungono 2,3 miliardi. In questo contesto favorevole, l’attenzione di Bruxelles si concentra sul golden power dell'istituto, un tema cruciale per il futuro dell'azienda.

Il miglior trimestre di sempre. Unicredit chiude il primo quarto del 2025 con un utile netto in rialzo dell’8,3% a 2,8 miliardi e ricavi in salita del 2,8% a 6,5 miliardi, grazie soprattutto all’ottima performance delle commissioni (in rialzo a 2,3 miliardi) che hanno più che compensato la riduzione del margine di interesse. Numeri che permettono di battere ancora una volta le stime del mercato, di alzare la guidance per l’intero anno a oltre 9,3 miliardi e di festeggiare a Piazza Affari, dove il titolo ieri ha chiuso la seduta in crescita del 4.18% a 56,02 euro, anche per l’annuncio dell’accordo decennale con Google Cloud che accelera la trasformazione digitale dell’istituto e ne migliora prodotti e servizi nei 13 mercati in cui opera."Abbiamo conseguito i migliori risultati della storia di Unicredit e il diciassettesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia", ha commentato l’ad Andrea Orcel replicando alle voci di un passo indietro su Banco Bpm: "Non abbiamo ancora preso una decisione". 🔗Leggi su Quotidiano.net