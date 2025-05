Unicredit-Banco Bpm Conte | Golden power sì ma governo spieghi perché

Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene a Bruxelles sulla questione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, sollecitando il governo a chiarire le motivazioni dietro l'uso del golden power. Questo strumento deve essere impiegato con trasparenza, evidenziando le finalità dell'intervento per garantire la stabilità del settore bancario.

(Adnkronos) – Se il governo usa il Goldenpower per porre dei paletti all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, deve farlo spiegando chiaramente le "finalità" dell'intervento. Lo dice a Bruxelles il leader del M5S Giuseppe Conte, che da presidente del Consiglio ha utilizzato il Goldenpower in alcune occasioni.

Unicredit-Banco Bpm, Conte: "Golden power sì ma governo spieghi perché" - (Adnkronos) – Se il governo usa il golden power per porre dei paletti all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, deve farlo spiegando chiaramente le "finalità" dell'intervento. Lo dice ...

Unicredit-Banco Bpm, ecco come funziona il golden power e a che punto è il confronto tra Orcel e governo. Il ruolo dell'Ue - Dopo l'esercizio del golden power Unicredit ha preso tempo e avviato un dialogo con il Mef. Nel frattempo anche la Commissione ha instaurato un confronto con il governo per verificare se l'Italia ha r ...

Unicredit-Banco Bpm, ecco come…" - In generale "le restrizioni alle libertà fondamentali sono consentite solo se proporzionate e basate su un legittimo interesse pubblico e, soprattutto, nella misura in cui non violano il diritto dell' ...

UniCredit: nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha recentemente approvato una lista di candidati per il rinnovo degli incarichi dirigenziali, oltre ad esaminare e ratificare il profilo qualitativo e quantitativo del consiglio stesso.