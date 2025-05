unicoop tirreno avvia il progetto calma sensoriale un ambiente più accogliente per persone affette da autismo

Unicoop Tirreno lancia il progetto "Calma sensoriale", dedicato a creare un ambiente più accogliente per le persone affette da autismo. Presso il supermercato Coop di Via Laurentina a Roma, l'iniziativa mira a offrire un'esperienza più accessibile e confortevole, garantendo un supporto concreto alle esigenze delle persone con disturbi dello spettro autistico.

