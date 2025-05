Un' artista abruzzese in mostra al Carrousel du Louvre

Anna Maria Cavacini, conosciuta come Annie Brighton, porta l'arte abruzzese al Carrousel du Louvre dal 17 al 19 ottobre 2025. Le sue opere, trasferite su tela, saranno esposte accanto a eventi speciali, mostrando la fusione tra cultura italiana e la storicità parigina in un contesto d’eccezione. Un'opportunità unica per gli amanti dell'arte!

L'artista abruzzese Anna Maria Cavacini (in arte Annie Brighton) dal 17 al 19 ottobre 2025 esporrà alcune sue opere, per l'occasione trasferite su tela, nel Carrousel du Louvre, la famosa piramide collocata davanti al prestigioso Museo del Louvre di Parigi.

