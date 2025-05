Una Ztl dentro una Ztl dentro una Ztl Sala ormai tira scemi gli automobilisti

A Milano, un labirinto di zone a traffico limitato complica l'accesso al prestigioso «quadrilatero della moda», penalizzando anche i veicoli elettrici. Sebbene i professionisti possano beneficiare di alcune deroghe per motivi lavorativi, le restrizioni restano stringenti. Nel frattempo, i mezzi pubblici affrontano ritardi crescenti, aggravando la situazione per automobilisti e cittadini.

A Milano parte il divieto di accedere al «quadrilatero della moda». Colpiti pure i possessori di veicoli elettrici. I professionisti potranno avere deroghe per lavoro, ma limitate. E intanto i mezzi pubblici accumulano ritardi. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Una Ztl dentro una Ztl dentro una Ztl. Sala ormai tira scemi gli automobilisti

Su questo argomento da altre fonti

Una Ztl dentro una Ztl dentro una Ztl. Sala ormai tira scemi gli automobilisti - A Milano parte il divieto di accedere al «quadrilatero della moda». Colpiti pure i possessori di veicoli elettrici. I professionisti potranno avere deroghe per lavoro, ma limitate. E intanto i mezzi p ... 🔗panorama.it

Milano, è partita la nuova Ztl del Quadrilatero della Moda: divieti già attivi, ecco la mappa, il regolamento e le deroghe - Vietati attraversamento e sosta dei veicoli senza permesso valido. Per due mesi niente sanzioni automatiche dalle telecamere, ma le multe possono essere emesse dai vigili ... 🔗msn.com

Ztl di Ortigia: il Comitato presenta al Comune un documento per affrontare caos, traffico e mancanza di regole efficaci - Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha trasmesso al Comune di Siracusa un documento dettagliato con osservazioni, criticità e proposte concrete per affrontare in modo serio e costruttivo le co ... 🔗siracusanews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

EL OTRO TOM in concorso a Venezia 78 (Prima Mondiale: 8 settembre ore 19:30, Sala Volpi)

Nell'ambito della 78esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia sarà presentato in anteprima alla stampa italiana e internazionale EL OTRO TOM, un film diretto dalla coppia di registi messicani Rodrigo Plá e Laura Santullo.