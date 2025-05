Una Zero Spreco Card da 300 euro | investiamo nei giovani e nel merito

Arezzo, 13 maggio 2025 – Aisa Impianti S.p.A. lancia una zero spreco card del valore di 300 euro, dedicata ai neodiplomati delle scuole aretine di secondo grado. Questo incentivo, pensato per valorizzare il merito, verrà assegnato a chi conseguirà un punteggio pari o superiore all’esame di Stato di giugno/luglio 2025, investendo così nei giovani talenti del territorio.

Una Card del valore di 300 euro da spendere in beni e servizi sulla piattaforma di welfare aziendale di Aisa Impianti s.p.a, destinata ai neodiplomati delle scuole aretine di secondo gradoche all'Esame di Stato di giugnoluglio 2025 otterranno un punteggio pari o superiore a 97100, e che avranno frequentato e superato con profitto un percorso di formazione a settembre sui temi legati alla tutela dell'ambiente.E' Il progetto ideato da ZeroSpreco di Aisa Impianti s.p.a, in accordo con il Comune di Arezzo e il Provveditorato agli Studi di Arezzo, che punta al merito e all'investimento sul futuro delle giovani generazioni. Il fine è formare i cittadini di domani, rendendoli consapevoli di valori imprescindibili: la protezione della salute del pianeta, le tecnologie per il risparmio energetico, l'economia circolare, il futuro di tutti.

