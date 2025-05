Una vita da social fa tappa anche a Forlì il truck itinerante ed educativo della Polizia di Stato

Mercoledì, Piazza Ordelaffi di Forlì ospiterà il truck itinerante della Polizia di Stato, parte della campagna educativa "Una vita da social". Questo progetto mira a sensibilizzare i giovani sui rischi del mondo digitale e a promuovere un utilizzo consapevole e sicuro dei social media. Un'opportunità imperdibile per imparare e riflettere sull'uso della tecnologia!

Mercoledì farà sosta a Forlì, in Piazza Ordelaffi, l’iconico truck di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerantedellaPolizia di Stato. Una “vita da social” è un progetto al passo coi tempi, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Una vita da social", fa tappa anche a Forlì il truck itinerante ed educativo della Polizia di Stato

