Una via per le vittime del terrorismo La proposta spacca la lista di Sala

La proposta del sindaco Giuseppe Sala di intitolare un luogo della città a tutte le vittime del terrorismo ha suscitato divisioni nella sua stessa lista in Consiglio comunale. L'iniziativa, accolta con favore dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha generato un acceso dibattito, evidenziando le controversie politiche che circondano la commemorazione delle vittime.

La proposta, lanciata dal sindaco Giuseppe Sala, di intitolare un luogo della città a tutte le vittime del terrorismo, senza alcuna distinzione politica, ha fintio per spaccare, ieri in Consiglio comunale, la stessa lista del primo cittadino. L’idea era stata accolta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel giorno della commemorazione di Sergio Ramelli. Subito dopo la proposta del primo cittadino, il consigliere Marco Mazzei (in foto) ha preparato un ordine del giorno per l’intitolazione. Ma a criticare le modalità e i tempi è stato il suo capogruppo, Marco Fumagalli. "Si tratta di un ordine del giorno deflagrante, che mi ha sorpreso e mi ha indignato – ha fatto sapere –, tanto che auspicavo finisse nel limbo degli ordini del giorno dimenticati. I tempi non sono giusti, la morte di Ramelli fu una morte orribile ma pacificazione non significa riscrizione della storia, non significa che non ci deve essere nessuna conseguenza alle braccia tese di via Paladini". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una via per le vittime del terrorismo. La proposta spacca la lista di Sala

Altre fonti ne stanno dando notizia

Via per i giovani vittime di terrorismo, il no dei partiti all’idea di Sala: non andrà in Consiglio - L’aula non si esprimerà sulla proposta lanciata dal sindaco nell’anniversario della morte di Ramelli. I Dem: “Vedere braccia tese non permette ... 🔗milano.repubblica.it

Intitolare una via ai giovani milanesi vittime del terrorismo: un gesto di memoria - La proposta di intitolare una via ai giovani milanesi vittime del terrorismo, avanzata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha suscitato un ampio dibattito politico e sociale. Questa iniziativa mira a ... 🔗notizie.it

Via Vittime del terrorismo. Sala sfida sinistra e Anpi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Bollettino oggi 08/01 : 17.533 nuovi casi e 620 vittime

Sono 17.533 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 18.020 del giorno precedente, a fronte di 140.