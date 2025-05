Una storica farmacia diventa un hub della salute | il reparto celiachia ospiterà anche corsi di cucina

Farmacia Nesima, storica realtà di Catania, si trasforma in un innovativo hub della salute. Grazie a un recente ampliamento, il reparto dedicato alla celiachia offrirà corsi di cucina, rispondendo in modo completo alle esigenze di salute dei cittadini. Situata in via Leopoldo Nobili 3, rappresenta un presidio sanitario all’avanguardia per la comunità.

Un presidio sanitario all’avanguardia nel cuore di Catania, pensato per rispondere in modo completo e continuo alle esigenze di salute dei cittadini. La farmacia Nesima, situata in via Leopoldo Nobili 3, è stata recentemente oggetto di un importante ampliamento e trasformazione, ispirata dalla. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Una storica farmacia diventa un "hub della salute": il reparto celiachia ospiterà anche corsi di cucina

Se ne parla anche su altri siti

Una storica farmacia diventa un "hub della salute": il reparto celiachia ospiterà anche corsi di cucina - Con una superficie di 1.500 metri quadri, uno staff di quasi 60 persone e oltre 50 anni di storia, è un punto di riferimento per migliaia di catanesi e per i pazienti del vicino ospedale Garibaldi. Pu ... 🔗cataniatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Salute e forma fisica: l'integratore all'ananas drenante per dimagrire

L'inverno ormai è vicino e in più purtroppo, quest'anno tra i problemi della stagione fredda, dobbiamo metterci anche il coronavirus.