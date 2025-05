Una spinta la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto | Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni

Una tragica rissa segna la vita di tre giovani, culminando in un tragico epilogo. Lorenzo Cristea, ventenne di Trebaseleghe, è morto dissanguato dopo essere stato colpito da cinque coltellate. Un’analisi approfondita rivela il grave danno all’aorta, scatenando shock e tristezza in comunità colpite da questa violenza insensata.

Cinque coltellate al petto e all'addome inferte con una sola arma: l'aorta recisa di netto e l'emorragia fatale. È morto così, secondo quanto emerso dall'autopsia, LorenzoCristea, il 20enne di Trebaseleghe (Padova) rimasto vittima di una rissa scoppiata alle prime luci dell'alba di domenica 4. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Una spinta, la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto: Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni

