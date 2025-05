Una serata di disperazioni e speranze in Serie B

Una serata di sfide incandescenti, dove le disperazioni si intrecciano con le speranze nella serie B. Novanta minuti possono segnare il confine tra la salvezza e la retrocessione, mentre le squadre si affrontano in un duello che deciderà chi avrà chance di riscatto e chi dovrà affrontare un futuro incerto e difficile.

Novanta minuti per decidere chi vive e chi muore, sportivamente parlando, e chi invece avrà un ulteriore percorso, decisamente poco privilegiato, per provare a salvare la pelle ed evitare il peggio. Che fosse la Serie B più indecifrabile da diversi anni a questa parte lo si era già inteso qualche mese fa, che si arrivasse a questo equilibrio totale solamente in coda, però, era tutt'altro che prevedibile. In testa, infatti, le cose si sono praticamente tutte risolte, con qualche piccolo enigma da sciogliere in merito alla disposizione con cui le squadre andranno ai playoff e le promosse dirette che sono già certezza, così come il novero delle partecipanti alla post season. Ma il martedì di fuoco che attende sei squadre (Mantova 43 punti, Brescia, Sampdoria e Frosinone 40, Salernitana e Cittadella 39) è un incubo a occhi aperti, con squadre che hanno chance di salvarsi direttamente, di finire al playout o di retrocedere senza nemmeno passare dal via, facendo compagnia al Cosenza mestamente ultimo.

