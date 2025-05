Una Rivierabanca strabordante piega la Valtur ora i biancorossi a Brindisi per chiudere la serie

Una straordinaria performance della Rivierabanca Rimini piega la Valtur Brindisi e segna il 2-0 nella serie dei quarti di finale. Dopo un inizio difficile, gli ospiti dominano nel secondo tempo, rimontando e chiudendo la gara con un convincente successo. Un risultato che testimonia la forza di una squadra pronta a lottare per la vittoria.

È una prestazione da grande squadra quella che regala il 2-0 nella serie alla Rivierabanca Rimini, capace di rimontare con un ottimo secondo tempo la Valtur Brindisi e di conquistare la seconda gara dei quarti di finale. Nei primi 20’ sono gli ospiti a fare meglio, arrivando più volte anche a +8. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una Rivierabanca strabordante piega la Valtur, ora i biancorossi a Brindisi per chiudere la serie

Altre fonti ne stanno dando notizia

A2 - RivieraBanca Rimini vs Valtur Brindisi, diretta 4Q 64-60 31'

Lo riporta pianetabasket.com: RIVIERABANCA RIMINI vs VALTUR BRINDISI - DIRETTA TESTUALE 4Q Live - Tripla di Tomassini dopo 19". Persa di Arletti, persa di Rimini ai 24" 64-60 al 31'. 3Q Live - Tanta panchina ...

A2 - RivieraBanca Rimini vs Valtur Brindisi, diretta intervallo 37-42

Come scrive pianetabasket.com: RIVIERABANCA RIMINI vs VALTUR BRINDISI - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Al 12' è Marini ad aprire le marcature 18-21. Sotto canestro stavolta è Del Cadia a mettere due liberi per ...

La Rivierabanca inizia l'avventura nei playoff: al Flaminio si gioca gara1 contro la Valtur Brindisi

Secondo riminitoday.it: Ai punti, i precedenti sorridono alla Valtur. Nella gara di andata, il 1 dicembre, ad imporsi 91-78 fu la Rivierabanca Rimini, con Brindisi a rifarsi con gli interessi al ritorno approfittando di una ...