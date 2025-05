Una ravennate brilla agli Internazionali d' Italia | Gaia Donati tra le stelle della categoria Under 16

Giovane talento di Ravenna, Gaia Donati sta conquistando gli Internazionali d'Italia Under 16. A soli 14 anni, la tennista si è distintain un torneo di alto livello, battendo avversarie temibili e raggiungendo le finali. Con la sua determinazione e il suo talento, Gaia brilla tra le stelle della categoria, promettendo un futuro luminoso nel tennis.

