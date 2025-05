Una Paolini mai doma elimina Shnaider e va in semifinale a Roma

Jasmine Paolini dimostra ancora una volta la sua determinazione, superando Diana Shnaider e qualificandosi per le semifinali agli Internazionali BNL d'Italia. La partita, avvincente e combattuta, ha messo in risalto le abilità e la tenacia dell'azzurra, segnando un importante traguardo nella sua carriera tennisistica.

Roma, 13 maggio 2025 – Jasmine Paolini ha conquistato la vittoria nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. La tennista azzurra ha avuto la meglio su Diana Shnaider, al termine di una partita lunga e tortuosa per entrambe le atlete. Nel primo set Jasmine aveva cominciato alla grandissima, con due break che sembravano averle spianato la strada verso la conquista del primo parziale. La rimonta della russa (7-6 al tie-break) però ribalta la situazione e costringe Paolini a vincere il secondo set per allungare la sfida al terzo. L'italiana ce la fa, nonostante un avvio tremendo, messo in pausa da uno scroscio di pioggia che sembra ridare lucidità alla padrona di casa, la quale recupera nel punteggio e chiude sul 6-4. Nel terzo ed ultimo set Shnaider perde la bussola, dopo aver anche trovato un break, e Jasmine chiude la partita sul 6-2, che le permette di volare in semifinale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Paolini mai doma elimina Shnaider e va in semifinale a Roma

