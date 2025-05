Una panchina viola per la fibromialgia

Una panchina viola sarà installata in città per sensibilizzare sulla fibromialgia, una malattia ancora poco conosciuta. L'iniziativa, promossa dai consiglieri Gian Marco De Biase e Giulia Bernagozzi, è stata recentemente approvata dal Consiglio comunale, rappresentando un importante passo verso la consapevolezza e il supporto per chi vive con questa condizione.

Una panchinaviola, per sensibilizzare alla fibromialgia e aiutare a conoscere questa malattia. Verrà realizzata in città, dove ieri il Consiglio comunale ha votato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Gian Marco De Biase (Gruppo misto Al Centro Bologna) e Giulia Bernagozzi (Pd), per aderire all’iniziativa ‘La panchina si avvicina’, nella giornata dedicata proprio alla sindrome fibromialgica, una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. Una malattia difficile da diagnosticare e la cui origine non è nota. Ieri il consiglio comunale si è quindi impegnato a individuare e dipingere di viola una panchina, dove verrà anche affissa una targa esplicativa per aiutare chi vi si siederà a conoscere questa malattia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una panchina viola per la fibromialgia

