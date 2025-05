Una notte da rider | un noir metropolitano popolato di personaggi antropomorfi nel fumetto d’esordio di Arlen

In "Una notte da rider", Arlen ci guida in un noir metropolitano vibrante, dove i rider affrontano turni imprevedibili tra corse contro il tempo e malavita. Questo graphic novel d'esordio dipinge un'avventura unica, popolata da bizzarri personaggi antropomorfi che reinterpretano il lavoro quotidiano con ironia e audacia, immergendoci in un mondo di sfide e sorprese.

Il turno di consegne è sempre imprevedibile tra le corse contro il tempo, le mance scarse e. gli inseguimenti della malavita organizzata?! Il graphic novel d'esordio di Arlen è un'avventura metropolitana popolata di bizzarri personaggiantropomorfi, che reinterpreta il lavoro di rider in chiave noir e action che lascia con il fiato sospeso. Fare il rider è un mestiere ingrato, ma di solito non ti sparano addosso, per lo meno. Questa notte, però, può succedere di tutto.BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Una notte da rider, il graphic novel d'esordio di Arlen.Malakia è un giovane rider che cerca di sbarcare il lunario: poche soddisfazioni, fretta estrema, pretese impossibili, e qualche raro, apprezzatissimo gesto di gentilezza. Inconsapevole di fare il corriere per la criminalità organizzata, che usa il ristorante per il quale lavora come copertura, un giorno fa saltare una consegna dei preziosi e dopanti gamberi perla.

