Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente Sarà la prima in Toscana

Il 17 maggio, Carrara ospiterà la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli, un raduno statico di moto in onore del giovane massese scomparso tragicamente nel 2019. Questa iniziativa non solo celebra il suo ricordo, ma presenta anche una motoambulanza innovativa, la prima in Toscana, per promuovere la sicurezza stradale e salvare vite.

Carrara, 13 maggio 2025 – Si terrà sabato 17 maggio in piazza Aranci a Carrara la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli. Un raduno statico di moto che vuole ricordare il giovane massese morto nel 2019 a soli 23 anni in un incidente stradale in moto.Ma c’è un altro scopo oltre alla memoria: l’evento organizzato dalla Dissident Crew insieme alla Pubblica Assistenza di Carrara, mira infatti a raccogliere fondi per l'acquisto di quella che Sarà la primamotoambulanza della Regione Toscana da donare proprio alla Pubblica Assistenza di Carrara. “Il memorial – si legge sulla pagina social del Comune di Carrara – unisce momenti di condivisione e intrattenimento con esposizione di moto, lotteria solidale, stand informativi sulla sicurezza stradale, il mondo delle moto e il primo soccorso, intrattenimento musicale e sessione fotografica professionale”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente. Sarà la prima in Toscana

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente. Sarà la prima in Toscana - Carrara, 13 maggio 2025 – Si terrà sabato 17 maggio in piazza Aranci a Carrara la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli . Un raduno statico di moto che vuole ricordare il giovane massese ... 🔗lanazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.