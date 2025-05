Una miniserie sulla storia di Madonna in sviluppo a Netflix col produttore di Stranger Things

Madonna sta per tornare sotto i riflettori con una miniserie in sviluppo su Netflix, grazie alla collaborazione con Shawn Levy, il produttore di "Stranger Things". Dopo il bloccaggio del biopic, la pop icon racconta la sua straordinaria vita e carriera, promettendo di rivelare aspetti inediti dell'artista che ha rivoluzionato la musica e la cultura pop.

Dopo il nulla di fatto del biopic, Madonna unisce le forze con Shawn Levy per lo sviluppo di una miniserie basata sulla sua vita e la sua carriera per Netflix.

