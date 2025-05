una malattia importante bianca berlinguer torna in tv dopo lo stop e lo rivela in diretta

Bianca Berlinguer torna in tv con rinnovato entusiasmo dopo la sua assenza forzata. Nella puntata di martedì 13 maggio di “È sempre Cartabianca” su Rete4, la giornalista ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sono viva e vegeta”, mentre il suo sorriso ha acceso nuovamente il dialogo su temi importanti.

Bianca Berlinguer è tornata al timone di “È sempre Cartabianca” nella puntata di martedì 13 maggio, in onda su Rete4. Dopo l’assenza forzata della scorsa settimana, la giornalista ha aperto la trasmissione rassicurando il pubblico sulle sue condizioni: “ Sono viva e vegeta ”, ha detto sorridendo, visibilmente emozionata. Berlinguer ha spiegato di aver dovuto fermarsi per motivi di salute: “Ho avuto una malattia importante, altrimenti non avrei mai saltato una puntata”. Nonostante il problema, ha tenuto a chiarire che “per fortuna, è tutto risolvibile ”. La conduttrice ha anche voluto ringraziare i tanti telespettatori che l’hanno sostenuta durante l’assenza: “Grazie per l’ affetto e per la sollecitudine con cui mi avete scritto, soprattutto attraverso i social, per chiedere notizie sul mio stato di salute”. 🔗Leggi su Thesocialpost.it