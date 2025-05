Una lupa investita sulla Colombo | è a poca distanza da Castel Porziano

L'esemplare investito sulla Cristoforo Colombo, nei pressi di Castel Porziano, riporta l'attenzione sulla crescente presenza di lupi nel quadrante sud di Roma. Le immagini dell'animale colpito stanno facendo il giro del web, suscitando preoccupazione e dibattito sulla coesistenza tra fauna selvatica e ambiente urbano.

Stanno facendo il giro del web le immagini di un lupo, a bordo strada, vittima di un investimento. L’animale è stato rinvenuto sulla strada laterale della Cristoforo Colombo e conferma la presenza dei lupi, ormai acclarata, nel quadrante sud della Capitale.L'esemplare investito sullaColombo. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Una lupa investita sulla Colombo: è a poca distanza da Castel Porziano

