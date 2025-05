Una Giornata Particolare | su La7 Aldo Cazzullo racconta la caduta di Costantinopoli

...rievocare la drammatica caduta di Costantinopoli nel 1453. Con il suo stile incisivo, Cazzullo ci guida attraverso le vicende storiche e le influenze culturali che hanno plasmato l'identità di questa città, simbolo di una transizione epocale. Un'opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio di un'epoca che continua a influenzare il mondo contemporaneo.

Un racconto che intreccia storie, luoghi e culture, alla scoperta di un evento che ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, svelando il profondo legame tra il passato e il presente del Mediterraneo. Questa settimana il viaggio di AldoCazzullo tra i secoli fa tappa a Istanbul, per. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Una Giornata Particolare: su La7 Aldo Cazzullo racconta la caduta di Costantinopoli

