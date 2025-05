Una foto inattesa e molto rara | è quella che è stata postata sui social dal marito di Julia Roberts ritratta a sorpresa insieme ai suoi figli

Una rarissima foto di Julia Roberts è emersa sui social, condivisa dal marito. Ritratta a sorpresa con i loro figli, la star di "Pretty Woman" rivela un lato della sua vita familiare che generalmente mantiene lontano dai riflettori. Questo scatto inaspettato ci offre uno sguardo unico sulla sua famiglia quasi segreta, rivelando un controsenso di intimità e fama.

La star di Pretty Woman e la sua famiglia quasi segreta. Sembra un controsenso. E forse anche per questo la foto che JuliaRoberts ha pubblicato sui social è ancora più sorprendente. A dire il vero non l’ha condivisa lei sulla sua pagina Instagram. Ci ha pensato il marito, il direttore della fotografia Danny Moder, a mostrare un lato della diva di cui ci sono poche prove: quello di mamma. Eccola, quindi, insieme ai suoi tre figli, bella e sorridente come sempre.In un mondo di celebrità che vive sotto i riflettori, JuliaRoberts ha sempre cercato quell’equilibrio perfetto tra carriera stellare e vita familiare riservata. Salvo qualche rarissimo caso. Una domanda qua e là in un’intervista, una battura rubata sul red carpet, una foto nascosta nel mare magnum dei social. 🔗Leggi su Amica.it