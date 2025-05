Una flotta aerea autonoma | la Protezione Civile si attrezza contro gli incendi boschivi

La Regione Puglia fa un importante passo avanti nella lotta agli incendi boschivi, istituendo una flotta aerea autonoma per potenziare le operazioni di emergenza. Questa iniziativa, approvata di recente, mira a garantire una risposta più rapida ed efficace da parte della Protezione Civile, tutelando così il nostro patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini.

BARI - La Regione Puglia compie un passo significativo nel rafforzamento della propria capacità di risposta agli incendiboschivi, attraverso l’adozione di una flottaaerea antincendio autonoma a supporto delle attività della ProtezioneCivile regionale. Il provvedimento, recentemente approvato. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Una flotta aerea autonoma: la Protezione Civile si attrezza contro gli incendi boschivi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Protezione Civile, potenziata la capacità di intervento contro gli incendi boschivi con una flotta aerea autonoma - Approvato un investimento triennale da 10 milioni di euro per rafforzare il sistema regionale di prevenzione e risposta alle emergenze ambientali. 🔗leccesette.it

Puglia, Protezione Civile: potenziata la flotta aerea antincendi - La Regione Puglia compie un passo significativo nel rafforzamento della propria capacità di risposta agli incendi boschivi, attraverso l’adozione di una flotta aerea antincendio autonoma a supporto de ... 🔗lasiritide.it

Incendi boschivi, oggi 25 richieste d'intervento aereo - (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Anche oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati dalle ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lonardo in Aula risponde alla Meloni: Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l'aereo Scilipoti per restare ministra

Su ilfattoquotidiano le immagini della senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, dove ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con la Mastella Airlines“.