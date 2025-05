Una fiera per costruire | al Palacongressi s’incontrano architetti ingegneri e geologi

Dal 15 al 18 maggio 2025, il Palacongressi ospiterà "Una fiera per costruire", un appuntamento imperdibile per architetti, ingegneri e geologi. Organizzata da Gea comunicazione & marketing, la fiera si concentra sulle ultime novità per costruire, arredare e ristrutturare gli spazi abitativi, offrendo un'importante opportunità di networking e confronto nel settore edile.

