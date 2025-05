Una corsa che non finisce proprio mai Calabro un anno e mezzo da favola

Un anno e mezzo di magia: Antonio Calabro ha trasformato la Carrarese da una squadra in crisi al quarto posto in Serie C a una protagonista in Serie B. Tra promozioni inaspettate e salvezze conquistate, la sua gestione ha ridato vita a un ambiente che sembrava in definitiva. Una corsa che continua, e il sogno non è ancora finito.

I miracoli sembrano proprio non voler finire mai. Antonio Calabro aveva preso la Carrarese al quarto posto in Serie C, la fiducia era al minimo nell'ambiente, nel gennaio 2024: è passato un anno e mezzo, è arrivata una promozione abbastanza insperata ma soprattutto la salvezza in B, una categoria che avrebbe potuto provocare vertigini e che invece è stata mantenuta quasi con facilità. Onore e applausi quindi per Calabro, il cui bilancio al momento è perfino riduttivo definire positivo. Considerando solo le partite giocate in casa la Carrarese sarebbe in zona playoff: quarta, addirittura, con 35 punti, in questa speciale classifica. Un rendimento che va a compensare l'inevitabile difficoltà al momento di giocare lontano dallo Stadio dei Marmi. Non c'è dubbio che la salvezza sia stata costruita tra le mura amiche e il fatto di esserci riuscita addirittura con una giornata di anticipo rende davvero speciale la stagione dei toscani. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una corsa che non finisce proprio mai Calabro, un anno e mezzo da favola

Potrebbe interessarti su Zazoom

Decesso in casa: ecco cosa fare se viene a mancare un proprio caro

Cosa fare quando muore un congiunto in casa? Naturalmente si può restare spiazzati dal dolore della perdita, ma ci sono alcune incombenze anche di carattere burocratico, che dobbiamo mettere in atto proprio in un momento difficile.