Una bombola d’aria compressa nelle scarpe del sindacalista

Una bombola d’aria compressa trovata nelle scarpe di un sindacalista a Pontedera solleva gravi preoccupazioni. Sebbene non si tratti di un proiettile, la Cgil chiede chiarezza su un episodio inquietante. Utilizzata in azienda per emergenze, questa scoperta evidenzia possibili tensioni e situazioni pericolose nel contesto lavorativo, richiamando l'attenzione su problemi di sicurezza.

Pontedera (Pisa), 13 maggio 2025 – Non è un proiettile. Ma ha le “fattezze” del bossolo, una micro bomboletta che contiene aria compressa. Per la Cgil resta comunque un fatto grave sul quale fare piena chiarezza: “Viene usato in azienda per aprire le porte in caso d’emergenza. Ma anche se non è un proiettile esplosivo, è stato superato ogni limite perché ha il sapore amaro dell’intimidazione”. E’ successo ieri mattina: “il nostro Rsu Rino Campobassi (Revet) ha trovato questo oggetto contenente Co2 all’interno delle sue scarpe da lavoro negli spogliatoi aziendali”, dice Alessandro Conforti (Filctem-Cgil Pisa). “E’ solo l’ultimo grave ed intollerabile episodio che avviene al nostro Rsu, che ha sempre prontamente denunciato, sia all’azienda che ai carabinieri, tutte le volte che in questi mesi ha trovato delle spiacevoli “sorprese” lasciate da ignoti nello spogliatoio sul suo armadietto personale – spiega Conforti –: dalle manette appese all’armadietto, al lucchetto rotto ed armadietto vandalizzato, allo shampoo nellescarpe”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Una bombola d’aria compressa nelle scarpe del sindacalista”

