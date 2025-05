Un video per la storia | il Bologna vuole la Coppa il Milan l’ultimo ostacolo

Un video avvincente racconta la sfida del Bologna, pronto a conquistare la coppa. Dopo la delusione di San Siro, i rossoblù sono determinati a superare l’ultimo ostacolo: il Milan. Scopri come la squadra si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia calcistica. Preparatevi a vivere emozioni intense!

Le scorie della sconfitta contro il Milan a San Siro sono già alle spalle, evaporate come la nebbia mattutina: il video del Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un video per la storia: il Bologna vuole la Coppa, il Milan l’ultimo ostacolo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cor Sport – Il Bologna non vuole mollare il quarto posto

Come scrive msn.com: Bologna in semifinale di Coppa Italia e i tifosi 'tutti a Roma' sono già in estasi, ma il gruppo squadra vuole continuare a competere anche sull'altro obiettivo, cioè la Champions League.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.