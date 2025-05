Un video mostra l’evoluzione di Clair Obscur | Expedition 33 dal 2019 al 2025 ed il prototipo We Lost

Un video riemergente rivela le sorprendenti origini di Clair Obscur: Expedition 33, acclamato JRPG del 2025. Fino ad oggi, il filmato mostrava il prototipo del 2019, allora noto come “We Lost”, offrendo uno sguardo affascinante sull’evoluzione di questo atteso titolo. Scopri come il progetto ha preso forma nel corso degli anni.

Un video riemerso in rete sta facendo luce sulle origini sorprendenti di ClairObscur: Expedition 33, considerato uno dei JRPG più acclamati del 2025. Il filmato mostra il primissimo prototipo del gioco, risalente al 2019, quando il progetto era conosciuto con il titolo provvisorio “We Lost“. A quel tempo, la produzione appariva notevolmente diversa, sia nella grafica che nel tono, e rappresenta oggi una testimonianza preziosa di come un concept iniziale possa evolversi in un’opera matura e riconosciuta a livello internazionale.Pubblicato originariamente dal direttore creativo Guillaume Broche in un post su Reddit per attrarre collaboratori, il video è stato in seguito reso privato, ma recentemente recuperato da alcuni utenti e nuovamente reso disponibile. Si tratta di conseguenza di una vera finestra sul passato di un progetto che ha attraversato sei anni di raffinamento e cambiamenti strutturali profondi. 🔗Leggi su Game-experience.it