Un viaggio nel cuore della musica americana con la straordinaria folksinger Alice Howe e il grande Freebo

Unisciti a noi per un indimenticabile viaggio nel cuore della musica americana! Domenica 18 maggio, la Macelleria Buccianti Giulio di Piandiscò ospiterà l’incantevole folksinger Alice Howe e l'iconico Freebo. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza musicale unica in questa prestigiosa anteprima della ventunesima edizione.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Domenica 18 maggio alla Macelleria Buccianti Giulio di Piandiscò alle ore 17.00 un viaggio nel cuoredellamusicaamericana con la straordinariafolksingerAliceHowe e il grandeFreebo, icona dellamusica mondiale. E’ un’altra prestigiosa anteprima della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente, anche quest’anno con l’apppuntamento musicale con l’antica Macelleria Buccianti Giulio a Piandiscò. È il “rock in bottega” (grazie alla grande passione di Gianni Buccianti, per tutti Johnny The Butcher) che si svolgerà domenica 18 maggio, alle ore 17.30, presso la rinomata macelleria di via Roma con altri due autorevoli nomi della scena internazionale. Freebo (al secolo Daniel Friedberg) è un’autenticao maestro del folk, del rock e del blues, con oltre 40 anni di esperienza tra registrazioni e tour, avendo condiviso il palco per un decennio con Bonnie Raitt, affiancando personaggi del calibro di Ringo Starr, Neil Young, Willy DeVille, Crosby Still & Nash, John Mayall, Dr. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un viaggio nel cuore della musica americana con la straordinaria folksinger Alice Howe e il grande Freebo

