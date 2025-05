Un tuffo tra moda arte e cultura italiana | a Roma arriva la spettacolare mostra Dal cuore alle Mani di Dolce&Gabbana Un viaggio sensoriale da non perdere

Un'esperienza imperdibile a Roma: la mostra "Dal Cuore Alle Mani" di Dolce&Gabbana inaugura al Palazzo delle Esposizioni. Dopo il successo a Milano e Parigi, questo viaggio sensoriale tra moda, arte e cultura italiana, in programma dal 14 maggio al 13 agosto 2025, promette di affascinare visitatori di ogni età.

(askanews) – Dopo il debutto a Milano al Palazzo Reale e la presentazione a Parigi al Grand Palais, arriva a Roma al Palazzo delle Esposizioni Dal cuorealleMani: Dolce&Gabbana (dal 14 maggio al 13 agosto 2025). La mostra – promossa da Assessorato alla cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG – curata da Florence Muller, è un'immersione nel mondo e nelle creazioni dei due stilisti con un nuovo allestimento pensato per dialogare con il grande spazio espositivo che fa da scenografia alle oltre duecento creazioni, tra abiti, gioielli, accessori d'alta moda e alta sartoria, celebrando sempre l'artigianalità italiana, le suggestioni e le influenze, dall'arte, all'architettura, dal teatro, alla musica.

