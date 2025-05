Un successo la festa dell’azalea a Camporgiano

La festa dell’azalea a Camporgiano ha registrato un grande successo, con ottocento azalee distribuite e circa 400 partecipanti alla corsa-passeggiata salutare. Un evento immerso nel verde, che ha visto adulti e bambini percorrere 10 chilometri tra i boschi di Camporgiano, Vitoio e Casatico, dimostrando l'entusiasmo e la partecipazione della comunità.

Ottocento azalee distribuite a offerta e circa 400 partecipanti alla corsa-passeggiata salutare, tra i boschi di Camporgiano, Vitoio e Casatico, per circa 10 chilometri in mezzo al verde, su un percorso adatto a tutti, adulti e bambini. Cifre che parlano da sole per indicare il successo che ancora una volta ha ottenuto l'iniziativa "Un'Azalea per la vita", giunta alla edizione n. 38, in collaborazione con Airc, promossa dalle associazioni di volontariato, Pro loco, donatori di sangue Fratres di Casatico-Vitoio, Misericordia, Filarmonica Pietro Mascagni, Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, con il patrocinio dell'Amministrazione e con i contributo degli sponsor Conad, Carrefour, Fonte Azzurrina. A coordinare il tutto è da anni la signora Giuliana Magnani di Casatico, attiva fin dalla prima edizione nel 1987.

