UN PUNTO E VIA! Lorenzo Musetti capitalizza il match-point e batte Medvedev in due set | è ai quarti a Roma!

Lorenzo Musetti centra un'importante vittoria battendo Daniil Medvedev in due set, con un convincente 7-5 6-4, e conquista l'accesso ai quarti di finale a Roma. Nonostante una lunga interruzione per pioggia e una sospensione proprio sul match-point, il talentuoso tennista italiano ha mantenuto la concentrazione, firmando così una storica vittoria contro il russo.

LorenzoMusetti continua. Neanche la lunga interruzione per pioggia e la sfortunata sospensione nel momento del match-point gli ha fatto perdere di vista l’obiettivo. Il n.8 del seeding ha sconfitto per la prima volta in carriera il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 33 minuti di gioco, anche se i tempi di attesa per il termine si sono parecchio dilatati. Musetti, dunque, si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma e affronterà il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Arthur Fils.Nel primo set entrambi hanno un grande rendimento al servizio. Difficile rispondere anche per via delle condizioni non perfette del campo della Grand Stand Arena. Nel nono game però l’azzurro trova grande profondità con i propri colpi e dipingendo il campo con le sue traiettorie strappa il servizio a Medvedev. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - UN PUNTO E VIA! Lorenzo Musetti capitalizza il match-point e batte Medvedev in due set: è ai quarti a Roma!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UN PUNTO E VIA! Lorenzo Musetti capitalizza il match-point e batte Medvedev in due set: è ai quarti a Roma! - Lorenzo Musetti continua. Neanche la lunga interruzione per pioggia e la sfortunata sospensione nel momento del match-point gli ha fatto perdere di vista ... 🔗oasport.it

Atp Roma - Lorenzo Musetti va a match point sotto il diluvio: il punto è virale - L'azzurro ha servito per il match ma, sul 30-30, ha cominciato a piovere in modo consistente. Lo scambio vinto dall'italiano è stato incredibile ... 🔗tennisworlditalia.com

Musetti non si ferma, batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma - Musetti prosegue la marcia al Foro Italico, sconfitto Medvedev in due set. Partita sospesa per oltre tre ore causa pioggia sul match point azzurro, ma con freddezza Lorenzo ha chiuso al primo punto: 7 ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Musetti in finale all'ATP Chengdu 2024: dove e quando vedere il match in diretta

Lorenzo Musetti, giovane talento del tennis italiano, si prepara a giocare la finale dell'ATP 250 di Chengdu oggi, martedì 24 settembre 2024.